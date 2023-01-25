Вирусная инфекция пока не отступает

Вот уже несколько лет нашей стране приходится бороться с распространением опасной заразы по всем городам. COVID-19 серьезно изменил жизнь в стране и оказал влияние на многие сферы экономики. По прошествии нескольких лет люди продолжают заражаться. Так, только за вчерашний день в нашей стране инфекцию подхватили 6 442 человека.



Больше всего заболевших, как и ранее, обнаружено в Златоглавой, за сутки там выявили 2 424 инфицированных. На втором месте находится Культурная столица с показателем в 713 заболевших. Тройку антилидеров замыкает Самарская область, в этом российском регионе коварную заразу подхватили еще 195 человек.



При этом за сутки российским медикам удалось полностью вылечить 5 542 инфицированных. К сожалению, судьба распорядилась так, что 44 заболевших скончались.

