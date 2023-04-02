Статистика по коронавирусу в России на 2 апреля

Погиб еще 31 человек

Количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки составило 9 591, сообщает Оперштаб. Было выявлено 589 госпитализаций, вызванных наличием инфекции. Также выздоровело 9 833, а погиб 31 человек, у которых ранее подтвердился ковид.

Всего, по данным на 2 апреля 2023 года, общее количество заболеваний COVID-19 в России достигло 22,6 млн. Число выздоровлений составляет 22 млн, а смертей, вызванных коронавирусом, 397,3 тыс.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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