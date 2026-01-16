Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Поэм-песенник Юрий Лоза неоднократно критиковал молодых артистов. Современной сцене страны музыкант отказывает в наличии хороших вокалистов, считая, что в России таких нет. Прежде дорогу молодым талантам, считает он, закрывали "Киркоровы, Пугачевы и им подобные мастодонты", боявшиеся конкуренции – а ныне на сцене выступают "бесталанные юнцы".
Современные певцы, считает автор "Плота", даже не способны держать микрофон в руках. Юрий не может даже назвать тех, с кем ему было бы приятно выступить дуэтом.
Затем Юрий пожаловался на несправедливые изменения в шоу-бизнесе, причисляя к их жертвам.
"<...> путь на сцену закрыт не только талантливым певцам, но и таким артистам, как я. Они все в один голос уверяют, что мое время прошло <...> Я считаю, что меня просто пытаются отменить", – утверждает Лоза, обвиняя в этом бесталанных артистов.
Время Лозы, убежден песенник, не прошло и не может пройти – он считает себя талантливым, умеющим петь и дарить аудитории песни-шлягеры.
Кстати, музыкант называет свою песню "Зима" лучшим хитом 2025 года.
Украинский политик живет в собственных фантазиях