Юрий Лоза заявил, что его "пытаются отменить" из-за бесталанных артистов

Лоза заявил, что его "пытаются отменить" из-за бесталанных артистов
Фото: АГН Москва
Поэт-песенник называет себя талантливым певцом и обвиняет в собственных неудачах коллег

Поэм-песенник Юрий Лоза неоднократно критиковал молодых артистов. Современной сцене страны музыкант отказывает в наличии хороших вокалистов, считая, что в России таких нет. Прежде дорогу молодым талантам, считает он, закрывали "Киркоровы, Пугачевы и им подобные мастодонты", боявшиеся конкуренции – а ныне на сцене выступают "бесталанные юнцы".

Современные певцы, считает автор "Плота", даже не способны держать микрофон в руках. Юрий не может даже назвать тех, с кем ему было бы приятно выступить дуэтом.

Затем Юрий пожаловался на несправедливые изменения в шоу-бизнесе, причисляя к их жертвам. 

"<...> путь на сцену закрыт не только талантливым певцам, но и таким артистам, как я. Они все в один голос уверяют, что мое время прошло <...> Я считаю, что меня просто пытаются отменить", – утверждает Лоза, обвиняя в этом бесталанных артистов.

Время Лозы, убежден песенник, не прошло и не может пройти – он считает себя талантливым, умеющим петь и дарить аудитории песни-шлягеры.

Кстати, музыкант называет свою песню "Зима" лучшим хитом 2025 года.

