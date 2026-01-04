Лоза заявил, что считает свою песню "Зима" хитом на все времена

Композитор вновь назвал себя лидером собственного музыкального рейтинга

Каждый год различные профильные издания с аудиоплощадками выбирают топ лучших песен уходящего или ушедшего года. Поэт-песенник Юрий Лоза давно сформировал собственный рейтинг песен, которые чаще всего слушали в 2025-м.

При этом композитор утверждает, что не делит хиты на популярные в настоящем или в прошлом – хит не имеет временных границ. К примеру, Лозе нравится его собственный хит "Зима" – композиция, где присутствует и драматизм, и лирическая составляющая, и актуальность из-за холодного времени года.

Юрий слушал немало отечественной музыки в 2025-м. Однако конкретные песни выделить затрудняется. Хотя с удовольствием прослушал песни Хабиба, Димы Биланы, Ани Лорак и Сергея Лазарева.

"Что же касается хитов – как мне кажется, моя песня “Зима” есть и остается хитом на все времена", – высказался поэт-песенник.

Преимущественно, Юрий любит пуститься в ностальгию – в это время он слушает песни своей молодости.

Кстати, недавно автор песни "Плот" раскритиковал Прохора Шаляпина, заявив, что тот необоснованно повысил стоимость своих концертов. Лоза не понимает, за какие способности Прохору можно выплатить более 1 млн рублей за короткое выступление. Соответствующих вокальных данных, утверждает он, у Прохора нет.