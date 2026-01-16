Долг Петренко перед Климовой по алиментам приблизился к 1 млн рублей

У Петренко всплыл огромный долг перед Климовой по алиментам
Фото: АГН Москва
Проблемы по выплатам после развода с Екатериной преследуют актера не один год

Алиментный долг Игоря Петренко бывшей супруге Екатерине Климовой приблизился к 1 млн рублей: сумма составляет 982,5 тыс. Артист гасит задолженность частями, однако из-за крупного размера они образуются вновь. В июне 2024-го долг актера к экс-возлюбленной составлял почти 8,4 млн рублей.

11 лет назад бывшая пара подписала соглашение об уплате алиментов на двух сыновей, которое было удостоверено нотариально. В браке Игорь и Екатерина прожили десять лет.

"КП" пишет, что Игорь, предположительно, должен выплачивать на одного ребенка по 1 млн рублей. В скором времени Петренко создал новую семью, где у него родилось трое детей. Попытки снизить алиментные выплаты в суде ни к чему не привели.

Однако, по данным медиа, долг Петренко вырос до 10 млн рублей из-за нарушения алиментного соглашения. На погашение этой суммы у него ушло более полутора лет. Когда сумма доросла до 9 млн рублей, артиста начали разыскивать приставы. В период с февраля по сентябрь, по данным на конец 2024-го, он погасил 2,5 млн, а затем внес еще 7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда
По теме

Слова Зеленского о боях на Украине вызвали изумление на Западе

Украинский политик живет в собственных фантазиях

"Естественные преграды": Киев предупредили об ударе с неожиданной стороны

Незалежным становится все тяжелее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей