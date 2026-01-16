Долг Петренко перед Климовой по алиментам приблизился к 1 млн рублей

Проблемы по выплатам после развода с Екатериной преследуют актера не один год

Алиментный долг Игоря Петренко бывшей супруге Екатерине Климовой приблизился к 1 млн рублей: сумма составляет 982,5 тыс. Артист гасит задолженность частями, однако из-за крупного размера они образуются вновь. В июне 2024-го долг актера к экс-возлюбленной составлял почти 8,4 млн рублей.

11 лет назад бывшая пара подписала соглашение об уплате алиментов на двух сыновей, которое было удостоверено нотариально. В браке Игорь и Екатерина прожили десять лет.

"КП" пишет, что Игорь, предположительно, должен выплачивать на одного ребенка по 1 млн рублей. В скором времени Петренко создал новую семью, где у него родилось трое детей. Попытки снизить алиментные выплаты в суде ни к чему не привели.

Однако, по данным медиа, долг Петренко вырос до 10 млн рублей из-за нарушения алиментного соглашения. На погашение этой суммы у него ушло более полутора лет. Когда сумма доросла до 9 млн рублей, артиста начали разыскивать приставы. В период с февраля по сентябрь, по данным на конец 2024-го, он погасил 2,5 млн, а затем внес еще 7 млн рублей.