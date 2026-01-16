Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк перешла на русский и начала ругаться

Соцсети бурно отреагировали на любопытную ситуацию

Многие зрители были весьма удивлены, когда в новом проекте платформы Peacock "Пони" Эмилия Кларк неожиданно произнесла фразу на русском. Кадры стремительно разлетелись по соцсетям, вызвав волну обсуждений и восторга со стороны россиян – фанаты не ожидали услышать от звезды мирового масштаба узнаваемую эмоциональную реплику.

Сюжет переносит зрителей в Москву 1977 года, где две сотрудницы посольства США внезапно оказываются втянутыми в опасное дело после загадочной гибели своих мужей. Этих героинь играют Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон. В одном из эпизодов героиня Ричардсон настаивает, чтобы персонаж Кларк произнес грубое слово по-русски, и та все-таки соглашается – в адрес продавщицы яиц звучит ругательство, адресующее к собакам женского пола: "с***".

Это короткое, но яркое появление русской речи мгновенно стало вирусным – российская часть аудитории не могла пройти мимо такого примечательного события.

Тем временем в соцсетях развивается еще одна тенденция: немецкие блогеры все чаще начинают обращаться к россиянам. Один из них, блогер и модель mikee.mej, выложил ролик под знаменитый трек Татьяны Куртуковой "Матушка". В видео он танцует с обнаженным торсом. Подпись к ролику парень сделал по-русски и признался в любви к русскому языку и культуре. Этот жест вызвал бурю восторженных комментариев и быстро набрал популярность в российском сегменте интернета.