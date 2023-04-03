Статистика по коронавирусу в России на 3 апреля

продолжениеКоронавирус в России: главное
Скончались 34 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 3 апреля. Скончались 34 человека, выздоровели 7 737, подхватили инфекцию 7 836.

Лидирует по суточному приросту Петербург с 995 случаями. Далее следуют Москва и Воронежская область – по 909 и 378 случаев за сутки соответственно.

С начала пандемии в РФ выявили 22 663 962, скончались 397 346, выздоровели 22 025 358 россиян.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Снести Крымский мост и наказать крымчан: Киев озвучил планы на Крым

Власти выступили со скандальным заявлением

Известный военный блогер погиб в Санкт-Петербурге

Произошедшее может быть терактом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей