Скончались 34 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 3 апреля. Скончались 34 человека, выздоровели 7 737, подхватили инфекцию 7 836.

Лидирует по суточному приросту Петербург с 995 случаями. Далее следуют Москва и Воронежская область – по 909 и 378 случаев за сутки соответственно.

С начала пандемии в РФ выявили 22 663 962, скончались 397 346, выздоровели 22 025 358 россиян.