Статистика по коронавирусу в России на 25 апреля

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Суточное число заболеваний коронавирусом в России составляет 5 093, сообщает Оперштаб. Было зарегистрировано 1 339 госпитализаций, которые были спровоцированы развитием болезни. Также выявлено 7 397 выздоровлений и 35 смертей за минувшие сутки.
Общее количество случаев ковида в стране, по данным на 24 апреля 2023 года, достигло 22,8 млн. Выздоровления от COVID-19 при этом составляют 22,2 млн, а 398,1 тыс – летальные исходы.
По последним данным, около 73% из всех последних случаев заражения составляет инфицирование новым подвидом коронавируса "арктур", сообщает Радио 1.
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