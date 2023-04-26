Статистика по коронавирусу в России на 26 апреля

Всего выявлено более 22,8 млн случаев болезни

Прирост заражений коронавирусом за минувшие сутки составил 6 012, передает Оперштаб по ковиду в России. Еще 7 582 человека выздоровело, погибло 33.

По данным на 26 апреля 2023 года, всего было обнаружено 22,8 млн заражений ковидом с начала пандемии. Выявлено также 22,2 млн случаев выздоровления и 398,1 тыс смертей, вызванных болезнью.

Ранее в Китае изменили правила для въезжающих в страну. С 29 апреля обязательный ПЦР-тест будет отменен, вместо этого потребуется сдать анализ на антиген к коронавирусу, сообщает МИР 24.