Статистика по коронавирусу в России на 27 апреля

Всего в стране погибло 398,2 тыс человек из-за последствий COVID-19

В России было обнаружено еще 6 503 человека, которым диагностировали заражение коронавирусом. Согласно информации Оперативного штаба, выздоровело за минувшие сутки 7 213 пациентов, а 33 скончались.

По данным на 27 апреля 2023 года, всего в стране выявили 22,8 млн заражений ковидом. Случаи выздоровления при этом составляют 22,2 млн, летальных исходов – 398,3 тыс.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечает, что в предыдущие три недели рост числа зараженных снизился на 14-16%. В последнее время темп замедлился до 10%, передает МИР 14.