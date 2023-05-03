Статистика по коронавирусу в России на 3 мая

Вирус все еще остается с россиянами

Несколько лет нашей стране приходится жить бок о бок с коварным инфекционным заболеванием – ковидом. Ежедневно эксперты сообщают, сколько еще человек подхватили опасную болезнь. Так, вчера этот показатель составил 3 214 человек.



Известно, что в российской столице заболели 358 местных жителей. В Северной столице – 237 петербуржцев. В Башкортостане данный показатель составил 186 граждан.



При этом за сутки вылечились 6 549 человек. К сожалению, 33 россиянина спастись не смогли.

