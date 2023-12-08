Доллар по 200 и ключевая ставка 25%: россиян готовят к худшему в 2024 году

Доллар по 200 и ключевая ставка 25%: россиян готовят к худшему в 2024 году
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Опубликован прогноз на предстоящие 12 месяцев

В декабре принято подводить итоги уходящего года и строить планы на новый. И у Saxo Bank вместе с Совкомбанком они не самые радужные. В новом прогнозе на 2024-ый россиян готовят к худшему, но неизвестно, насколько велики шансы воплощения этого в жизнь.

Совкомбанк прогнозирует, что доллар дорастет до отметки в 200 рублей. Это произойдет из-за геополитических рисков и возможного отказа от президентского решения заставить российские компании продавать часть выручки в валюте. 

Далее аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 25%, а инфляции – до 15%, обвал стоимости барреля нефти до 40 долларов. По их мнению, существует большой риск дефолтов среди компаний, которые не смогут получить государственную поддержку в кредитовании на фоне огромных процентов по займам.

Шокирующий прогноз, как и всегда, представил Saxo Bank. Аналитики полагают, что цена на баррель нефти может вырасти до 150 долларов. Курс американской валюты, напротив, упадет из-за кризиса во власти США.

Возникнут угрозы и неэкономического характера – ИИ может стать проблемой для нацбезопасности, поскольку преступники способны создать организованную группировку для взлома различных государственных систем и мошенничества. 

Такие прогнозы, впрочем, являются худшим вариантом развития событий, а не самым многовероятным. 

Источник: РБК

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