Банкротство и субсидиарная ответственность: что нужно знать в 2026 году

Банкротство – это процедура, когда человек или компания не может выплатить долги. В России она регулируется Федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Субсидиарная ответственность – это когда руководители или владельцы фирмы отвечают своим имуществом за долги компании, если они виноваты в ее разорении. По данным на декабрь 2025 года, число банкротств организаций выросло на 36,5% по сравнению с прошлым годом, а Верховный Суд РФ принял постановление Пленума №42 от 23 декабря 2025, уточняющее правила привлечения к такой ответственности. Это делает тему актуальной для бизнеса.

Процедура банкротства

Банкротство – это официальный способ сказать: "Я/моя компания не можем платить долги". Все проходит через арбитражный суд по закону №127-ФЗ. Процедура помогает либо спасти бизнес, либо честно закрыть его, расплатившись с кредиторами по возможности.

Для компаний (юрлиц) – долг от 300 000 рублей + просрочка минимум 3 месяца. Заявление подает сама компания, кредитор или даже налоговая.

Основные этапы выглядят так.

Наблюдение – первый и обязательный этап. Суд вводит его на срок до 7 месяцев (иногда продлевают). Назначает временного управляющего. Тот проверяет все финансы фирмы: сколько долгов, есть ли имущество, не было ли хитрых сделок перед банкротством. Компания продолжает работать, но под контролем. В конце – собрание кредиторов решает, что дальше.

Финансовое оздоровление – если есть реальный шанс расплатиться. Вводят план погашения долгов (до 2 лет). Все под присмотром административного управляющего. Если план работает – долги закрыты, банкротство заканчивается. Не сработал, то переходим дальше.

Внешнее управление – когда бизнес еще можно спасти, но старое руководство не справляется. Суд дает контроль внешнему управляющему (до 18 месяцев, иногда +6). Он может продавать ненужное, заключать новые сделки, сокращать расходы. Цель – восстановить платежеспособность. Удалось – компания живет дальше, а если нет, назначают конкурс.

Конкурсное производство – финальная стадия. Назначают конкурсного управляющего. Все имущество фирмы продают на торгах, деньги раздают кредиторам по очереди (сначала зарплаты, налоги, потом остальные). После распродажи компания ликвидируется. Это конец.

Есть еще упрощенная процедура (для ликвидируемых компаний или отсутствующих должников) – без наблюдения и оздоровления, сразу к продаже имущества, быстрее и дешевле.

С января 2026 года процедуры стали чуть удобнее: публикации о банкротстве теперь только в электронном реестре (ЕФРСБ), без дорогих газет – это ускоряет и удешевляет процесс. Для банков упростили завершение санации (оздоровления).

Важно: банкротство – не волшебная кнопка "списать все". Суд проверяет, не было ли обмана, фиктивных сделок. Если обман раскрыли – долги не спишут, плюс штрафы и риски уголовки. Поэтому лучше готовиться заранее и с юристами, чтобы пройти процедуру чисто и с максимальной выгодой.

Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность – это когда долги компании "переходят" на ее реальных хозяев и руководителей. То есть не только фирма отвечает своим имуществом, но и директор, учредитель или даже бенефициар (тот, кто фактически управлял бизнесом) платит из своего кармана: квартира, машина, деньги на счетах, доли в других компаниях.

Почему так бывает? Закон считает, что если человек довел компанию до банкротства своими неправомерными действиями (или бездействием), то он должен ответить лично. Например: выводил деньги через фиктивные сделки, не платил налоги нарочно, скрывал имущество, подписывал заведомо убыточные контракты.

В декабре 2025 года Верховный Суд РФ в постановлении Пленума №42 уточнил правила: теперь в субсидиарку включают все непогашенные долги кредиторов с процентами, штрафами и неустойками. Еще важный момент – суды теперь могут одновременно взыскать и убытки, и субсидиарку. То есть сумма может вырасти очень сильно.

Почему стоит обращаться к профессионалам

Банкротство – сложный процесс, где ошибки приводят к большим потерям. Лучше доверить экспертам, которые анализируют риски, разрабатывают стратегию и защищают в суде. Юристы по банкротству юридических лиц предлагают фиксированные цены от 15 тысяч за консультацию и полное сопровождение за 250 тысяч. У них есть опыт в защите от субсидиарки, оспаривании сделок и сохранении активов. Обратитесь на за оценкой и платите за результат. Это сэкономит время и деньги в 2026 году.

В итоге, банкротство – не конец, а шанс на перезапуск. Но без помощи специалистов риски высоки. Следите за обновлениями закона, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.