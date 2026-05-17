Глава "Росатома" Алексей Лихачев прокомментировал последние новости о планах Венгрии по пересмотру условий проекта “Пакш-2”. Позиция госкорпорации неизменна: атомная генерация остается прагматичным решением и залогом экономической стабильности европейской индустрии.

В мае 2026 года энергетическая повестка Центральной Европы вновь сосредоточилась на перспективах российско–венгерского технологического сотрудничества. На фоне формирования нового правительства в Будапеште внимание рынка привлекли заявления Иштвана Капитаня, кандидата на пост главы профильного министерства. Он озвучил намерение детально изучить экономические параметры непубличных контрактов на строительство новых энергоблоков с реакторами ВВЭР–1200.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что госкорпорация абсолютно спокойно относится к желанию венгерских партнеров погрузиться в детали. Для атомного сектора, где горизонт планирования исчисляется десятилетиями, ключевое значение имеют профессиональная калькуляция и готовность детально обосновывать параметры проекта.

Рациональный подход: аудит на языке фактов

Комментируя новости из Будапешта, Алексей Лихачев отметил, что "Росатом" всегда готов предоставить исчерпывающие пояснения по инженерным и финансовым аспектам будущей станции. Он акцентировал внимание на том, что для Венгрии, лишенной собственных значимых углеводородных ресурсов, атомная энергетика позволяет снизить зависимость от волатильности газового рынка.

"Можно только поддержать озвученные господином Капитанем приоритеты формируемого правительства Венгрии по снижению зависимости страны от непредсказуемых цен на газ и нефть. В мире складывается консенсус, что именно атомная энергетика позволит обеспечивать растущие потребности человечества в недорогой безуглеродной энергии. На фундаменте атомной генерации Венгрия, не имеющая собственных значительных запасов углеродного топлива, сможет продолжать развивать конкурентоспособную промышленность, строить современную экономику и увеличивать благосостояние граждан. К слову, даже в России принята и успешно реализуется программа по увеличению доли атомной генерации в энергобалансе страны, хотя у нас все хорошо и с нефтью, и с газом", – подчеркнул Алексей Лихачев.

По его словам, опыт экспортного строительства, которым обладает российская сторона, не имеет мировых аналогов. Это позволяет максимально эффективно управлять стоимостью и качеством работ.

"Мы лучше всех в мире понимаем экономику таких проектов. Цифры – вещь рациональная. Мы их легко сможем пояснить и обосновать, если это потребуется венгерскому заказчику. Все договоры такого рода непубличны в силу очевидных причин: атомная электростанция – объект неординарный. Конечно, сразу после утверждения состава правительства у профильных руководителей появится возможность ознакомиться с документами, сформулировать вопросы, на которые у нас есть необходимые ответы. В конечном итоге, у нас с руководством Венгрии одна цель – реализовать важный для венгерской экономики проект. Реализовать максимально быстро, максимально качественно и за наилучшую цену", – сказал глава "Росатома".

"Пакш–2" как драйвер венгерской промышленности

Прямую связь между стабильностью энергосистемы и темпами роста промышленного производства подтверждают ведущие аналитики макроэкономики. Исследователь и автор научных публикаций по вопросам международной экономики, энергетики и внешнеэкономического сотрудничества Ольга Орлова отмечает:

"Для Венгрии "Пакш–2" – не только энергетический, но и промышленно–экономический проект. Венгерская модель роста во многом держится на экспортно ориентированной промышленности – автомобилестроении, электронике, притоке внешних инвестиций. Такая экономика особенно чувствительна к цене и надежности электроэнергии. Действующая АЭС "Пакш" уже обеспечивает почти половину внутренней выработки, а январские пики нагрузки 2026 года показали, что стране всё равно приходится существенно опираться на импорт. Поэтому новые блоки важны не как источник "экономического чуда", а как фактор снижения уязвимости: они могут укрепить базовую низкоуглеродную генерацию, уменьшить зависимость электроэнергетики от газа и создать более предсказуемую ценовую среду для промышленности. Для региона это рабочие места, заказы для подрядчиков и развитие инфраструктуры. Для отношений России и Венгрии проект остаётся долгосрочным каналом технологического и экономического взаимодействия".

Геополитические риски и энергетическая реальность

Особое внимание в дискуссии вокруг "Пакш–2" уделяется сравнению венгерского кейса с опытом других государств. Алексей Лихачев напомнил, что решения, принятые под влиянием внешней политической конъюнктуры, довольно быстро сталкиваются с реальностью и сказываются на рынке труда, конкурентоспособности и темпах экономического развития.

В качестве примера деструктивного подхода руководитель госкорпорации привел Финляндию, где отказ от строительства АЭС "Ханхикиви" по российскому проекту противоречил не только закону и договору, но и здравому смыслу. Сегодня Финляндия балансирует на грани экономической рецессии с ростом ВВП в 0,1% и возглавляет рейтинг стран ЕС с самой высокой безработицей (более 10%). В противовес этому Лихачев привел Бангладеш, где реализация атомной программы служит примером ответственного движения вперед.

Похожие технологические вызовы актуальны и для Болгарии. Алексей Лихачев подчеркнул, что вопрос обслуживания АЭС "Козлодуй" – это не область идеологии:

● По словам Лихачева, отказ от оригинальных решений и комплектующих уже приводил к серьезным вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом оборудования.

● Прагматичный диалог по поставкам, сервису и перспективам новых проектов (включая тему АЭС "Белене") в будущем возможен.

● Основой этого диалога должен стать здравый смысл, так как энергетика не прощает идеологических экспериментов.

Будущее атомной генерации в Европе

Текущие международные проекты "Росатома" демонстрируют, что экономическая логика остается главным критерием для ответственных правительств. Проекты поколения “3+” рассматриваются многими странами как способ обеспечить долгосрочную низкоуглеродную генерацию.

Портфель заказов "Росатома" доказывает: ядерные технологии остаются наиболее востребованным инструментом обеспечения суверенитета. Завершение строительства новых энергоблоков даст Венгрии возможность сохранить низкоуглеродную генерацию и укрепить свои позиции на индустриальной карте Европы.

Актуализация контрактов новым правительством – это закономерный этап перехода проекта в активную фазу. В конечном счете, надежная энергетическая база всегда возвращает дискуссию из политической плоскости в плоскость практического результата, где позиции российского международного опыта остаются незыблемыми.