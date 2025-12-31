Знаки-счастливчики: чьи желания точно исполнятся в новогоднюю ночь

Знаки-счастливчики: чьи желания точно исполнятся в новогоднюю ночь
Фото: www.unsplash.com
Трем знакам зодиака сказочно повезет

Новогодняя ночь всегда наполнена особым ожиданием. Считается, что именно в эти часы Вселенная слышит нас лучше всего, а желания, прошептанные под бой курантов, получают шанс стать реальностью. В наступающем году трем знакам зодиака повезет особенно сильно – их мечты точно сбудутся.

Лев

Для Львов эта новогодняя ночь станет моментом личного триумфа. Звезды обещают: сокровенное желание исполнится неожиданно быстро, особенно если вы давно к этому шли и не сдавались, даже когда было сложно.

Скорпион

Скорпионы почувствуют редкое внутреннее спокойствие и ясность. В новогоднюю ночь вы точно будете знать, чего хотите на самом деле. Загаданные желания получат мощную поддержку. Год начнется с ощущения, что все встает на свои места.

Козерог

Козерогам звезды готовят подарок за терпение. Скоро мечты сбудутся. Главное условие: загадывать не абстрактно, а четко и конкретно. Такую просьбу Вселенная точно услышит.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Трамп пришел в ярость от атаки Киева на резиденцию Путина

В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Арестович* оправдал атаку Киева на валдайскую резиденцию Путина

Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей