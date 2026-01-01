Проблемы на работе и в семье: кого из зодиака ждут трудности в начале нового года

Проблемы на работе и в семье: кого из зодиака ждут трудности в начале нового года
Фото: www.unsplash.com
Некоторым стоит быть особенно внимательными

Некоторым знакам в начале года предстоит столкнуться с испытаниями и в делах, и дома. Астрологи предупреждают: в первые недели января важно сохранять спокойствие.

Овен

Овны могут почувствовать, что рабочие процессы идут медленнее, чем хотелось бы. Коллеги будут сомневаться в ваших предложениях, что вызовет раздражение. В семье появится напряжение из-за несовпадающих планов и несдержанных слов. Чтобы не усугубить ситуацию, не давите на близких.

Дева

Девам придется сочетать высокий уровень ответственности с нехваткой времени. На работе появятся срочные поручения, которые будет сложно выполнить. Дома могут возникнуть претензии, что вы слишком заняты и перестали проявлять внимание. Постарайтесь заранее распределить задачи.

Козерог

Козерогам начало года принесет повышенную нагрузку и неожиданные изменения в рабочих планах. Придется быстро адаптироваться и брать на себя больше, чем хотелось бы. В семье возможны острые разговоры из-за усталости и разного настроя на будущее. Главное – не реагировать резко и перенести важные обсуждения на более спокойный момент.

