Неприятности дома и на работе: трех знаков зодиака ждут проблемы до конца зимы

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Астрологи предупреждают, что до завершения зимы некоторым представителям зодиакального круга придется пройти через непростой период. Главное сейчас – сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и действовать максимально дипломатично.
Рак
Ракам стоит быть особенно внимательными к атмосфере в семье. Накопившиеся недосказанности могут перерасти в открытые споры, если вовремя не проявить терпение.
На работе возможны недоразумения с коллегами или руководством. Лучше не вступать в резкие дискуссии и тщательно продумывать каждое слово.
Стрелец
Стрельцам предстоит столкнуться с неожиданными бытовыми сложностями. Даже небольшие проблемы могут раздражать сильнее обычного, поэтому важно держать себя в руках. В профессиональной сфере вероятны споры с коллегами. Гибкость и готовность к компромиссу помогут минимизировать потери.
Дева
Девам придется балансировать между домом и карьерой. Повышенная нагрузка может привести к усталости и конфликтам с близкими. Сейчас важно сохранять хладнокровие и не реагировать на провокации – спокойствие станет главным союзником.
Ситуация развивается очень стремительно
Над киевскими верховодами сгущаются тучи