Везение в деньгах и любви: трем знакам зодиака конец зимы подарит успех

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Астрологи уверены, что финальные недели зимы станут для некоторых настоящей точкой роста. Три знака почувствуют, как обстоятельства складываются в их пользу, принося и финансовые возможности, и яркие эмоции в личной жизни.
Овны в конце зимы выйдут на новую орбиту. Возможен неожиданный денежный бонус, удачная сделка или предложение, которое укрепит позиции в работе.
В личной сфере тоже намечается оживление. Одинокие представители знака могут познакомиться с человеком, который сразу зажжет в них интерес.
У Весов наступает период гармонии и баланса. Финансовая ситуация стабилизируется, появится шанс закрыть старые долги или начать копить на важную цель.
В любви многое прояснится. Разговор, который вы давно откладывали, пройдет спокойно и принесет долгожданное взаимопонимание.
Козероги ощутят прилив уверенности и внутренней силы. Это поможет им продвинуться в карьере и привлечь дополнительные источники дохода.
В личной жизни возможен приятный сюрприз – признание, неожиданное приглашение или шаг навстречу со стороны партнера. Конец зимы подарит Козерогам ощущение, что они движутся в правильном направлении.
Еврочиновницу причислили к "сумасшедшим, провоцирующим новую мировую войну"
Глава МИД страны заявил, что все разговоры об уязвимости Таллина - "фейкньюс"