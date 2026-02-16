Везение в деньгах и любви: трем знакам зодиака конец зимы подарит успех

Уже известно, кого ждет удача

Астрологи уверены, что финальные недели зимы станут для некоторых настоящей точкой роста. Три знака почувствуют, как обстоятельства складываются в их пользу, принося и финансовые возможности, и яркие эмоции в личной жизни.

Овен

Овны в конце зимы выйдут на новую орбиту. Возможен неожиданный денежный бонус, удачная сделка или предложение, которое укрепит позиции в работе.

В личной сфере тоже намечается оживление. Одинокие представители знака могут познакомиться с человеком, который сразу зажжет в них интерес.

Весы

У Весов наступает период гармонии и баланса. Финансовая ситуация стабилизируется, появится шанс закрыть старые долги или начать копить на важную цель.

В любви многое прояснится. Разговор, который вы давно откладывали, пройдет спокойно и принесет долгожданное взаимопонимание.

Козерог

Козероги ощутят прилив уверенности и внутренней силы. Это поможет им продвинуться в карьере и привлечь дополнительные источники дохода.

В личной жизни возможен приятный сюрприз – признание, неожиданное приглашение или шаг навстречу со стороны партнера. Конец зимы подарит Козерогам ощущение, что они движутся в правильном направлении.