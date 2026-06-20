Конец месяца озолотит: кого из зодиака ждет денежный приз в июне

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Некоторым знакам зодиака вторая половина июня может принести приятные финансовые сюрпризы. Для счастливчиков этот период станет временем неожиданных поступлений, удачных сделок и подарков судьбы, которые окажутся очень кстати.
Многие зарубежные эксперты сильно обеспокоены
Действия некоторых политиков вызывают большие вопросы