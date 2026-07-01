Жгучий роман и большие деньги: судьба выбрала 3 знаков зодиака — их жизнь изменится после 2 июля

Астрологи назвали главных счастливчиков начала июля

После 2 июля у трех знаков зодиака начнет стремительно меняться жизнь. Главное сейчас – не бояться перемен и вовремя воспользоваться шансом.

Весы

После 2 июля Весов ждет приятный финансовый сюрприз. Возможно предложение о новой работе, повышение дохода или выгодная сделка, которая принесет хорошую прибыль. В личной жизни тоже наступают позитивные перемены. Одинокие Весы могут встретить человека, который быстро станет для них очень близким.

Телец

Для Тельцов начало июля станет временем исполнения давнего желания. Появится возможность решить важный вопрос, связанный с деньгами, недвижимостью или семьей. Не исключено получение крупной суммы или ценного подарка. В отношениях наступит долгожданное спокойствие. Все недопонимания останутся в прошлом.

Скорпион

После 2 июля Скорпионам начнет улыбаться удача. Поступит интересное предложение, которое может полностью изменить профессиональную жизнь. Личная сфера также порадует приятными событиями. Одиноких Скорпионов ждет неожиданное знакомство, а семейные представители знака смогут вернуть в отношения романтику.