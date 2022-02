Интернет-пользователи из Великобритании выразили восхищение картиной, которая попала на недавнее совместное фото глав министреств обороны Великобритании и Российкой Федерации.

11 февраля глава минобороны королевства Бен Уоллес вместе с главой штаба обороны Великобритании Тони Радакином прибыл в Москву, чтобы обсудить с российскими коллегами – Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым – комплекс мер по выполнению Минских договоренностей и ситуацию на Украине. Сам снимок был позднее делан на фоне картины, где главнокомандующие стран-союзников празднуют победу над гитлеровской Германией, одержанную в 1945 году. Можно разглядеть советского аршала Жукова и Жана де Тассиньи, а также Эйзенхауэра и Монтгометри. На фоне – солдаты, также празднующие победу.

Пользователей восхитила прежде всего картина – многие стали обращать внимание именно на нее, а не на политиков.

"Мой взгляд прикован к этой картине, которая висит за ними", "Да...Монтгомери и Эйзенхауэр с остальными...Союзники", "Господи, какая картина", "Картина – просто фантастика", – пишут в социальной сети Twitter восхищенные англоязычные пользователи.

