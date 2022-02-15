Экс-редактор USA Really Малькевич: Как США используют Украину для информационной атаки на Россию

Экс-редактор USA Really Малькевич: Как США используют Украину для информационной атаки на Россию
Фото: depositphotos.com
Такое мнение высказал эксперт

США используют Украину для информационной атаки на Россию – такое мнение высказал член Общественной палаты Российской Федерации, российский журналист и кандидат политических наук Александр Малькевич. Он объяснил, каким образом работает машина западной пропаганды и почему американцам так выгодно использовать Украину в качестве "разменной монеты".

Давление через руководство

В мировых средствах массовой информации, а также в социальных сетях, блогах и ютуб-каналах то и дело начали появляться материалы о готовящемся в России "нападении" на Украину. По словам бывшего редактора USA Really* Александра Малькевича, их объединяет слаженность, а также отсутствие каких-либо доказательств или информаторов, что прямо указывает на наличие информационной атаки в сторону нашего государства.

"В случае с Украиной, как и во многих других ситуациях, США активно используют свои информационные ресурсы для ведения пропаганды. Ещё в конце прошлого года на мейнстримных американских ресурсах регулярно стали появляться статьи о неминуемом нападении русских на Украину. Почти каждая такая статья ссылалась на “авторитетные источники” в разведке и правительстве США. Имена и должности информаторов, конечно же, не назывались, и никаких разведданных журналистам не предоставляли. Глупо верить, что такая слаженная информационная атака могла быть произведена без одобрения или курирования “сверху”", – уверен журналист.

Интересно, что в информационных атаках участвовали не только ведущие средства массовой информации, но и игроки высшей лиги. Так, новость о готовящемся вторжении поддержала администрация президента Джо Байдена.

"Позже, после подъёма шумихи в СМИ, к общей истерии присоединились и политики – сначала риторику о якобы готовящемся вторжении поддержал президент Байден, за ним следом на публику закивали головами и высшие военные чины. Что характерно – вновь бездоказательно, да и зачем? Русских уже объявили агрессорами, какие-то факты или доказательства уже не нужны", – отметил Малькевич.

Нападение Шрёдингера

Даже, казалось бы, уважаемые ресурсы вроде Bloomberg не стеснялись пользоваться очевидными фейками – 4 февраля на сайте агентства появилась новость о том, что Россия вторглась в Украину. Позже статью удалили, объяснив это тем, что агентство заранее готовятся “к любым вариантам развития событий”.

"Когда в информационной атаке участвует целое государство, оно не боится даже очевидных противоречий. После слов министра обороны Украины о том, что украинские военные не считают, что Россия готовит атаку, Байден позвонил Зеленскому, чтобы тот не мешал хозяевам работать", – рассказал журналист.

Попасться на вранье СМИ тоже не боятся, в случае если предыдущее предсказание начала войны не исполнялось, дату просто переносили – сначала наступление России обещали на католическое рождество 25 декабря, затем на православное, 7 января, затем время вновь отложили, в этот раз на конец января. Некоторые спекулировали предположением, что боевые действия начнутся одновременно со стартом Зимней Олимпиады в Пекине. Когда и этого не произошло, Байден перенёс атаку российской армии на время, "когда земля замёрзнет, чтобы танки могли проехать", а его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что теперь точная дата американской разведке неизвестна – русские могут напасть "в любой момент", надо только подождать. Сегодня Запад назначил нам новую дату нашего наступления – 16 февраля.

Ищи того, кому это выгодно

Конечно, в этих нападках есть не только политическая подоплека, но и экономическая. Отметим, 2021 год для байденовской администрации был полностью провальным, как по внешней политике, так и по внутренней, сейчас в США рекордная за 40 лет инфляция, а провал в Афганистане сравним разве что с Вьетнамом. Поэтому сейчас команда Байдена пытается вырулить ситуацию, отыгравшись на России.

"Разумеется, очернение репутации России – не единственная цель американской пропагандистской машины. С каждой волной новостей о неминуемом нападении российских войск на территорию Украины следовала волна новостей о необходимости новых антироссийских санкций, остановке "Северного Потока" и праведности отправки в Европу американских войск и вооружения", – резюмировал экс-редактор USA Really.

*USA Really – новостное агентство, работающее по информационной повестке Соединенных Штатов Америки, дочерний проект "Федерального агентства новостей", который связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Роман ИГНАТОВ
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