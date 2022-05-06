Вячеслав Володин напомнил о льготах для IT-специалистов на фоне законопроекта юристов Пригожина

Вячеслав Володин напомнил о льготах для IT-специалистов на фоне законопроекта юристов Пригожина
Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/www.globallookpress.com
Для работы этого сектора в стране созданы все условия, заявил парламентарий

Правительство России оказывает беспрецедентные меры поддержки для IT-сектора, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в текущий момент созданы все условия для дальнейшей работы сотрудников IT-компаний внутри страны.

"Предприятия освобождены от уплаты налога на прибыль на ближайшие три года. Если брать страховые отчисления, они снижены до 7,6% (до этого было 14%, а все платят 30%), если говорить о конкретном человеке, отсрочка от призыва... Это льготная ипотека в 5% (а у нас с вами обычная льготная ставка на новостройки – 9%). Это конкретные меры", – сказал он.

Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин предложил принять законопроект "О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT". С его содержание можно ознакомиться в личном Telegram-канале юриста бизнесмена Игоря Елисеева.

Суть законопроекта заключается в оказании мер по защите стратегических интересов России, в том числе, в сфере информационных технологий и безопасности. Для это Пригожин предложил установить порядок дополнительного декларирования IT-специалистами выезда за границу и согласования с правоохранительными органами трудоустройства в иностранные компании 

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