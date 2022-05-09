Предприниматель преподал урок истории

Журналист британского портала Guardian Джейсон Берк опубликовал материал, посвященный ситуации в Мали. В рамках статьи было полностью процитировано заявление российского предпринимателя Евгения Пригожина. Бизнесмен отреагировал на произошедшее и подготовил рецензию на публикации Берка, посвященные Африке, ЧВК "Вагнера" и самому предпринимателю. Кроме того, Пригожин напомнил британскому журналисту о роли советского народа в победе над нацистской Германией в ВОВ.

Ранее бизнесмен в очередной раз акцентировал внимание на том, что "Группы Вагнера" не существует. Обращение The Guardian по этой теме Пригожин называл "проявлением хамства" и подчеркивал, что продолжает внимательно следит за событиями в Мали.

После того, как издание привело этот комментарий в новом материале, Евгений Пригожин детально проанализировал статьи за авторством Берка и опубликовал рецензию с информативными комментариями экспертов и аналитиков. В частности, там он напомнил, что США и страны Европы держат население Мали в страхе, совершая огромное количество противоправных действий в отношении невинных людей. Слова бизнесмена приводит пресс-служба компании "Конкорд".

Кроме того, Пригожин акцентировал внимание The Guardian на великом празднике Победы Красной армии и народа СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Бизнесмен приложил к рецензии краткий исторический экскурс, связанный с этим значимым событием, чтобы британское издание могло с ним ознакомиться.