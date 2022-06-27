Нечего было хранить деньги за границей: Пригожин о заморозке счетов россиян в зарубежных банках

Бизнесмен прокомментировал заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко

Валентина Матвиенко заявила, что заморозка счетов россиян в иностранных банках – это геноцид по этническому принципу. Бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя высказывание председателя Совфеда, подчеркнул, что относится к Матвиенко с любовью и уважением, но не согласен с тем, что россиян, хранивших свои деньги в иностранных банках за границей, следует жалеть.



"Я многократно повторял, что ни к чему держать деньги за рубежом. Если ты живешь в России, то храни и трать деньги в России, а распихивать их по зарубежным банкам незачем",

– приводит ответ бизнесмена пресс-служба "Конкорда".

Евгений Пригожин подчеркнул, что россияне, потерявшие свои деньги из-за западных санкций, должны взять ответственность за случившееся на себя. Проблема, с которой они столкнулись, стала следствием их выбора.

"Нечего было хранить деньги за границей, тем более государство неоднократно предлагало вернуть средства на Родину и положить под большой процент в российских банках",

– напомнил бизнесмен.

Сейчас непростое время: идет борьба добра со злом. Все деньги должны вернуться на Родину. Доллар падает, рубль укрепляется. Это происходит вопреки ожиданиям граждан. Россиянам лучше не держать деньги в зарубежных банках – хранить их в носках, свернув в трубочку, гораздо надежнее, подчеркнул Пригожин.