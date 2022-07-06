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Жители Дмитрова увидели раритеты советской автопромышленности, установленные на площадке у здания ГИБДД. "Копейки" с милицейскими мотоциклами набрали кучу лайков в социальных сетях.
Больше всего местные захотели пофотографироваться с ретро-автомобилями. Снимки, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", может сделать любой желающий.
Кстати, в Дмитрове на одной из улиц стоит синий "Москвич", который давно радует местных жителей.
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