Подмосковная ГИБДД пересела на советский автопром

На радость местным жителям

Жители Дмитрова увидели раритеты советской автопромышленности, установленные на площадке у здания ГИБДД. "Копейки" с милицейскими мотоциклами набрали кучу лайков в социальных сетях.

Больше всего местные захотели пофотографироваться с ретро-автомобилями. Снимки, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", может сделать любой желающий.

Кстати, в Дмитрове на одной из улиц стоит синий "Москвич", который давно радует местных жителей.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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