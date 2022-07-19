Предприниматель строго высказался о ситуации в Петербурге

Снежный коллапс в Петербурге и следующей зимой не будет решен, потому что на Мебельной улице в Приморском районе можно найти остатки до сих пор не растаявшего снега, заявил бизнесмен Евгений Пригожин в интервью журналистам "Невских Новостей".



Предприниматель также развеял слухи о своих бизнес-отношениях с Сергеем Шнуровым, который жестко раскритиковал губернатора Александра Беглова в песне "Пока так".

Напомним, минувшая зима стала катастрофой для жителей Северной столицы. Неубранные горы снега, гололед, падающие сосульки, а также "присоединились" кучи мусора (в январе стартовала мусорная реформа. Прим-ред) – все это вызвало негодование у петербуржцев.

"Всю зиму почти весь Смольный просидел на самоизоляции, в Новый год массово посетил дорогостоящие курорты, пока терпеливые петербургские бабушки с лопатами сами разгребали свои подъезды", – напомнил Пригожин.

Сергей Шнуров, который раскритиковал снежную реформу Беглова, попытался обратить внимание на проблему, которая копилась три года подряд.

"И вот наступил ноябрь 2021 года. Губернатор честно сказал жителям Петербурга: "Я вам обещаю четвертый год, что уберу город зимой". И петербуржцы ему поверили. Но хитрый дядя обманул девочку. И город начал бешено зарастать снегом", – напомнил Пригожин о последствиях минувшей зимы.

Однако, даже с учетом жесткой критики, Смольный вряд ли ее решит, считает бизнесмен. Он напомнил, что до сих пор на Мебельной улице в Петербурге "красуется" грязная гора, которая когда-то была снегом. Сейчас от нее исходит жуткий запах, однако коммунальщики даже в середине лета не смогли ее убрать.

Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания "Невские новости".