Бизнесмен Пригожин: чиновники Смольного нежились на курортах, пока бабушки убирали снег

Бизнесмен Пригожин: чиновники Смольного нежились на курортах, пока бабушки убирали снег
Фото: www.unsplash.com
Предприниматель строго высказался о ситуации в Петербурге

Снежный коллапс в Петербурге и следующей зимой не будет решен, потому что на Мебельной улице в Приморском районе можно найти остатки до сих пор не растаявшего снега, заявил бизнесмен Евгений Пригожин в интервью журналистам "Невских Новостей".

Предприниматель также развеял слухи о своих бизнес-отношениях с Сергеем Шнуровым, который жестко раскритиковал губернатора Александра Беглова в песне "Пока так".

Напомним, минувшая зима стала катастрофой для жителей Северной столицы. Неубранные горы снега, гололед, падающие сосульки, а также "присоединились" кучи мусора (в январе стартовала мусорная реформа. Прим-ред) – все это вызвало негодование у петербуржцев.

"Всю зиму почти весь Смольный просидел на самоизоляции, в Новый год массово посетил дорогостоящие курорты, пока терпеливые петербургские бабушки с лопатами сами разгребали свои подъезды", – напомнил Пригожин.

Сергей Шнуров, который раскритиковал снежную реформу Беглова, попытался обратить внимание на проблему, которая копилась три года подряд.

"И вот наступил ноябрь 2021 года. Губернатор честно сказал жителям Петербурга: "Я вам обещаю четвертый год, что уберу город зимой". И петербуржцы ему поверили. Но хитрый дядя обманул девочку. И город начал бешено зарастать снегом", – напомнил Пригожин о последствиях минувшей зимы.

Однако, даже с учетом жесткой критики, Смольный вряд ли ее решит, считает бизнесмен. Он напомнил, что до сих пор на Мебельной улице в Петербурге "красуется" грязная гора, которая когда-то была снегом. Сейчас от нее исходит жуткий запах, однако коммунальщики даже в середине лета не смогли ее убрать.

Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания "Невские новости".

новости партнеров

Зарубежные министры выстроились в очередь к Лаврову на встрече G20

Заявления об "изоляции" России не выдерживают критики

Пора действовать: Китай выступил с долгожданным заявлением по Украине

Пекин не собирается "сидеть сложа руки"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей