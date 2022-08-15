До этой картины кино в поддержку армии не анонсировали

Писатель Захар Прилепин поделился мнением о нынешней ситуации в кинематографе. По его мнению, практически никто из режиссеров не снимает посвященные событиям СВО или 2014-го года фильмы. Среди достойных картин можно выделить кинодраму бизнесмена Евгения Пригожина "Солнцепек".

Как полагает эксперт, проблема не в том, что с начала СВО прошло мало времени. В поддержку армии фильмы еще даже не анонсировали.

"Про крымские события, про майскую Одессу 2014-го, про донецкий аэропорт, про Дебальцево, про Луганск, про харьковское уличное противостояние? Сколько сюжетов! Сколько трагедий! За восемь лет в России – вот чудо – сняли почти 600 фильмов. Сколько из них – про нашу главную боль? Я отвечу. Пять полнометражных фильмов. "Крымский мост", "Военный корреспондент", "Солнцепек", "Донбасс. Окраина", "Скоро всё кончится", – подчеркнул Прилепин.

Как правило, подобные фильмы снимают энтузиасты. Так, "Солнцепек" можно назвать предвестником СВО. Он раскрывает драму мирного населения Донбасса и то, как киевский режим издевается над местными жителями. После просмотра в голове остается только один вопрос: сколько еще должно взорваться мин и бомб, убивающих и калечащих стариков и детей, чтобы украинским военным, а точнее националистам, развязавшим всю эту бойню, наконец, смогли дать отпор?

Примечательно, что в конце на помощь ополченцам приходят профессионалы. Не прошло и года с момента премьеры, как началась СВО. Идейный вдохновитель Евгений Пригожин выбрал тему, на которую мало кто обращал внимание. Сегодня фильм "Солнцепек" актуален как никогда. Несмотря на то, что задействованные в картине режиссеры не слишком известны, они смогли создать картину, заставляющую сопереживать персонажам.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины проводится с 24 февраля 2022 года. Военные силы России защищают народ Донбасса от атак ВСУ. Чтобы в последствии военные не могли нанести удары по уязвимому населению ЛДНР, солдаты России уничтожают только военные объекты.