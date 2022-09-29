Трейлер фильма набрал более 3 млн просмотров

В России ожидается выход нового боевика "Лучшие в аду" от кинокомпании Aurum Production. Представители компании сообщили, когда и на каких площадках состоится премьера фильма.

В среду, 5 октября, зрители смогут насладиться новой лентой на платформе ЯRUS. В течение пяти дней "Лучшие в аду" будет доступен на этом портале. Если зрители не успеют ознакомиться с новинкой, то уже 11 октября фильм будет доступен на онлайн-площадках.

Ранее компания Aurum Production уже выпустила несколько известных картин. Среди них: "Солнцепёк", "Ржев", "Гранит", трилогия "Шугалей". В лентах ярко раскрывается тема "русского характера". Она переплетается с историческими реалиями и актуальными событиями. Над фильмом также работал петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Трейлер позволяет лучше понять, о чем будет фильм. Всего за три минуты зрителю демонстрируют несколько масштабных экшн-сцен. Киноманы уже успели оценить качество съемок и продуманный сюжет.

"Во-первых, это высококачественный продукт, а во-вторых, фильм поднимает не только военные и патриотические, но и нравственные темы", – поделился мнением политолог Антон Бредихин.

Многие зрители уже оценили показанный отрывок. Трейлер фильма набрал более 3 млн просмотров. Отзывы под видео говорят о живом интересе аудитории к грядущей новинке.

Оптимистичные прогнозы и у творцов киноленты. Они отмечают, что лента "Лучшие в аду" станет блокбастером сезона. Политолог Бредихин же уверен: этот фильм задаст новый тренд в кинематографе.



