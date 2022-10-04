Евгений Пригожин рассказал об основной идее кинокартины "Лучшие в аду"

В Северной столице во вторник, 4 октября, состоится закрытый предпремьерный показ фильма "Лучшие в аду", созданного при участии Алексея Нагина. Некоторые детали кинокартины в беседе с корреспондентом "Russia News" раскрыл бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель рассказал, что у них появилась идея рассказать о тяжелой работе бойца в зоне боевых действий и реализовать ее так, как никто еще не снимал. Он отметил, что во время съемок актерам приходилось играть под обстрелами артиллерии противников.

"Основная идея фильма – это опасная работа бойцов на передовой и огромное количество факторов, влияющих на успех. И мы хотели отдать дань уважения противнику, безусловно, вымышленному. Тем, кому не хватает попкорна и адреналина – покупайте билеты и станьте участниками этого занимательного шоу. Кстати, в фильме использованы только натуральные декорации, снаряды и…кровь. Конечно, огромное спасибо Алексею Нагину. Большинство сцен были взяты им из реальной жизни",

– цитирует словам Евгений Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".