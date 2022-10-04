Евгений Пригожин рассказал об основной идее кинокартины "Лучшие в аду"

Евгений Пригожин рассказал об основной идее кинокартины "Лучшие в аду"
Кадр: YouTube.com

В Северной столице во вторник, 4 октября, состоится закрытый предпремьерный показ фильма "Лучшие в аду", созданного при участии Алексея Нагина. Некоторые детали кинокартины в беседе с корреспондентом "Russia News" раскрыл бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель рассказал, что у них появилась идея рассказать о тяжелой работе бойца в зоне боевых действий и реализовать ее так, как никто еще не снимал. Он отметил, что во время съемок актерам приходилось играть под обстрелами артиллерии противников.

"Основная идея фильма – это опасная работа бойцов на передовой и огромное количество факторов, влияющих на успех. И мы хотели отдать дань уважения противнику, безусловно, вымышленному. Тем, кому не хватает попкорна и адреналина – покупайте билеты и станьте участниками этого занимательного шоу. Кстати, в фильме использованы только натуральные декорации, снаряды и…кровь. Конечно, огромное спасибо Алексею Нагину. Большинство сцен были взяты им из реальной жизни",

– цитирует словам Евгений Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

новости партнеров

Как подрывы "Северных потоков" аукнутся Украине

Дерзкая диверсия взбудоражила весь мир

Глава МИД Германии получила звонкую оплеуху после слов о Путине

Компетентность Бербок вызывает много вопросов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей