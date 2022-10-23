«Только те, кто уверен в себе»: новое обращение Пригожина к заключенным попало в Сеть

Запись опубликована в Telegram-канале

Новая видеозапись с выступлением бизнесмена Евгения Пригожина перед заключенными появилась в Интернете. Кадры, предположительно, были сняты в одной из колоний города Екатеринбург, сообщает Telegram-канал "Говорит Долгов".



Человек, внешне похожий на петербургского предпринимателя, разговаривает с осужденными о возможности отправиться на фронт в составе ЧВК "Вагнер". Ранее сообщалось, что мужчинам, находящимся в исправительных учреждениях, предлагают стать "вагнеровцами" и с оружием в руках защитить Родину.

Пригожин на видеозаписи подчеркивает, что запись в ряды "Вагнера" осуществляется исключительно на добровольных началах, этот процесс не предполагает принуждения.

"Тем, кто пройдет собеседование и после этого решит, что есть сомнения, не нужно ехать. Нам нужны только те, кто уверен в себе, знает, что он хочет воевать, ему это нравится, ему это нужно, его форма позволяет. Если вы подошли к автозаку и передумали, то я вам скажу, что я с уважением к этому отношусь. В этом нет ничего постыдного. Это не трусость, это осознанное решение. Но если вы поехали с нами – обратной дороги уже нет, в зону не вернется никто", – отмечает Пригожин на видео.

Ранее сообщалось, что за участие в спецоперации по защите Донбасса и службу в рядах ЧВК "Вагнер" заключенные получают помилование.