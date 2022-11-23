Активисты КИБЕР ФРОНТА Z получили предназначенный для Европарламента информационный кейс от Пригожина

Внутри оказался неожиданный предмет

Активисты движения "КИБЕРФРОНТ Z" получили от компании "Конкорд" информационный кейс, предназначенный для депутатов Европейского парламента. В чехле из-под скрипки оказался неожиданный предмет.

Напомним, ранее в Европарламенте выразили намерение признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. В ответ пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина сообщила о подготовке специального инфокейса, который будет передан в ЕП через КИБЕР ФРОНТ Z.

Представители компании "Конкорд" встретились с активистами. Общественники поделились соответствующим видео в официальных соцсетях.

"Кейс" был выполнен в форме чехла от скрипки. На ролике заметно, что внутри нет инструмента. Вместо него – крупная брендированная кувалда. На ней заметны следы крови. Как сообщают активисты, она "бутафорская".

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