"Удар ниже пояса": Пригожин отреагировал на ограничения США в отношении ЧВК "Вагнер"

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Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на ввод экспортных ограничений со стороны США в отношении ЧВК "Вагнер" и иронично назвал шаг американского правительства ударом ниже пояса.
Министерство торговли США вводит экспортные ограничения против ЧВК "Вагнер". Цель такого решения — ограничение доступа к товарам военного назначения. Пригожин рассказал, как это повлияет на деятельность компании.
"Могу сказать, что это удар ниже пояса. На самом деле за долгие годы мы сильно привыкли к высококачественному американскому вооружению и техническим средствам. Действительно вооружение США во многом превосходит известные аналоги",
– приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
Предприниматель отметил, что проблемы могут возникнуть со станциями контрбатарейной борьбы ТРQ, которые используется во всех странах мира. Необходимо будет отказаться от использования Switchable и переходить на израильские аналоги.
Также больше не будет боеприпасов для артвооружения "Три семерки", ПВО Hawk, аналоговой РЛС. Пригожин с иронией заметил, что все это он сможет заказать через Польшу и страны Прибалтики, где у Минобороны РФ заключены контракты.
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