Похороны бойцов ЧВК "Вагнер" обернулись скандалом

Чиновники не смогли выделить место для погибших

Глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что руководство Горячего Ключа отказывается давать разрешение на проведение похорон тел восьми бойцов, погибших при исполнении долга, несмотря на договоренности. По его словам, он намерен провести церемонию, даже без разрешения действующей администрации.

Пригожин заявил, что погибшие сражались за интересы государства и "финансовые интересы подонков-чиновников", но при этом места два на два для похорон найти не могут.

Основатель ЧВК также отметил, что вагнеровцам вставляют палки в колеса во всех сферах: не дают награды, вооружение и мешают проводить покойных в последний путь. Он пообещал подать на мэра Горячего Ключа заявление с требование привлечь к уголовной ответственности.

Сегодня, 19 марта, погибших бойцов "Вагнера" все же смогли похоронить. Об этом сообщил военкор Семен Пегов. Траурные мероприятия прошли в станице Бакинская.