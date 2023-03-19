Аксессуары с символикой ЧВК "Вагнер" попали в хиты продаж на Ozon и Wildberries

На двух крупнейших российских маркетплейсах Ozon и Wildberries в хиты и бестселлеры продаж вошли товары с символикой ЧВК "Вагнер".

Флаги, тактические шевроны, патчи, брелки-жетоны с лазерной гравировкой, и это далеко не все, что можно купить. Из необычных аксессуаров есть 3D объемные наклейки, настенная карта России, наклейки на банковские карты и даже памятные медали ЧВК "Вагнер".

Большой сегмент товаров – это принадлежности для автомобиля: разнообразные ароматизаторы, наклейки на рамку номеров и на капот, автомобильные подушки-косточки. Привлекает внимание и знаменитый шеврон "Груз 200 мы вместе", который пользователи сети недавно заметили у руководителя ЧВК Евгения Пригожина.

Кроме аксессуаров можно купить футболки, кружки и носки. Почти на всех товарах видно специальную плашку "хиты". Всего по запросу ЧВК "Вагнер" на Ozon доступно около 4000 товаров.