На поврежденной при перевозке рельсов станции МЖД "Матвеевская" начались ремонтные работы

Движение поездов не остановлено

Сегодня в некоторых телеграм-каналах появились кадры с платформы станции "Матвеевская". На фотографиях и видео, попавших в Сеть, заметны повреждения инфраструктуры на станции МЖД. По данным пресс-службы московской магистрали, произошло это из-за перевозки рельсов одним из поездов.

В пять утра грузовой состав двигался по Киевскому направлению. Во время транспортировки рельсов произошло нарушение габаритов груза. В итоге одна из рельсов, выйдя за пределы состава, прошлась по колоннам на платформе и задела остекление. К счастью, обошлось без пострадавших.

После инцидента специалисты приступили к уборке платформы станции и ремонтным работам. Отмечается, что ее уже освободили от поврежденных конструкций, что дало возможность пассажирам беспрепятственно передвигаться по станции. На данный момент перевозка людей на Киевском направлении работает в штатном режиме. В пресс-службе также отметили, что для выяснения причин произошедшего будет создан специальный штаб.