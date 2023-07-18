На поврежденной при перевозке рельсов станции МЖД "Матвеевская" начались ремонтные работы

На поврежденной при перевозке рельсов станции МЖД "Матвеевская" начались ремонтные работы
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Движение поездов не остановлено

Сегодня в некоторых телеграм-каналах появились кадры с платформы станции "Матвеевская". На фотографиях и видео, попавших в Сеть, заметны повреждения инфраструктуры на станции МЖД. По данным пресс-службы московской магистрали, произошло это из-за перевозки рельсов одним из поездов. 

В пять утра грузовой состав двигался по Киевскому направлению. Во время транспортировки рельсов произошло нарушение габаритов груза. В итоге одна из рельсов, выйдя за пределы состава, прошлась по колоннам на платформе и задела остекление. К счастью, обошлось без пострадавших. 

Фото: Социальные сети

После инцидента специалисты приступили к уборке платформы станции и ремонтным работам. Отмечается, что ее уже освободили от поврежденных конструкций, что дало возможность пассажирам беспрепятственно передвигаться по станции. На данный момент перевозка людей на Киевском направлении работает в штатном режиме. В пресс-службе также отметили, что для выяснения причин произошедшего будет создан специальный штаб.

Источник: Агентство городский новостей "Москва" ✓ Надежный источник
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