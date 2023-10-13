Строители из Подмосковья восстанавливают дом в центре Мариуполя

Многострадальный город преображается

Вся страна старается поддержать новые российские регионы. Так, строители из Московской области принимают активное участие в восстановлении дома печально известного завода "Азовсталь" в Мариуполе.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", строители перешли к завершающему этапу. Сейчас специалисты восстанавливают исторический облик фасада.



Знаменитое строение, которое занимает важное место в ансамбле исторического центра Мариуполя (ДНР), было построено в 1950-е годы в стиле социалистического классицизма. В самое ближайшее время его приведут в должный вид.

