Строители из Подмосковья восстанавливают дом в центре Мариуполя

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Вся страна старается поддержать новые российские регионы. Так, строители из Московской области принимают активное участие в восстановлении дома печально известного завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", строители перешли к завершающему этапу. Сейчас специалисты восстанавливают исторический облик фасада.
Знаменитое строение, которое занимает важное место в ансамбле исторического центра Мариуполя (ДНР), было построено в 1950-е годы в стиле социалистического классицизма. В самое ближайшее время его приведут в должный вид.
Обстановка на международной арене становится только хуже