Режиссер рассказал об использовании ИИ в современном кинематографе

Как развитие технологий повлияло на творчество

Использование виртуальной реальности при создании фильмов кажется чем-то легкодоступным, однако за кадром всегда стоит титанический труд всей команды, рассказал Виктор Лакисов в интервью ко Дню анимации.

Сотни программистов, аниматоров и художников вкладывают огромное количество усилий для того, чтобы публика увидела хороший конечный результат. С развитием технолггий искусственного интеллекта все стало немного проще, и теперь работу, которой занимались сотни человек, делает команда из 20 специалистов. 

"Уже не нужно неделю или месяц тратить на анализ раскадровки, составление списков реквизита, планирование кадров", – рассказал режиссер в беседе с "Пятым каналом".

В перспективе это поможет удешевить производство и достичь новых творческих высот в создании фильмов.

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