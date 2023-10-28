Режиссер рассказал об использовании ИИ в современном кинематографе

Как развитие технологий повлияло на творчество

Использование виртуальной реальности при создании фильмов кажется чем-то легкодоступным, однако за кадром всегда стоит титанический труд всей команды, рассказал Виктор Лакисов в интервью ко Дню анимации.

Сотни программистов, аниматоров и художников вкладывают огромное количество усилий для того, чтобы публика увидела хороший конечный результат. С развитием технолггий искусственного интеллекта все стало немного проще, и теперь работу, которой занимались сотни человек, делает команда из 20 специалистов.

"Уже не нужно неделю или месяц тратить на анализ раскадровки, составление списков реквизита, планирование кадров", – рассказал режиссер в беседе с "Пятым каналом".

В перспективе это поможет удешевить производство и достичь новых творческих высот в создании фильмов.