Россиянам повысят зарплату с 1 января: кому и сколько

Россиянам повысят зарплату с 1 января: кому и сколько
Баранов Владимир/www.globallookpress.com
Власти готовят ежегодную индексацию

В соответствии с российским законодательством, заработная плата ежегодно индексируется – хотя и с разной величиной. В 2024-м власти повысят оклады некоторым бюджетникам на уровень инфляции. 

Кстати, сотрудники, работающие в небюджетных организациях, также имеют право на ежегодное повышение зарплаты по трудовому законодательству. Однако здесь все будет определяться решением работодателя.

С 1 января нового года в России повысят заработную плату сотрудникам соцучреждений, правоохранительных структур, педагогам и медикам, работникам культуры, служащим МЧС, военным, соцработникам, а также представителям еще ряда бюджетных отраслей и организаций.

Индексация составит до 9,8 процента, начиная от показателя в 4,5%. Все будет определяться отраслевой занятостью работника. Повышение зарплаты по максимальному показателю с 1 января коснется представителей образовательной, здравоохранительной, культурной, научной отраслей, а также соцобеспечения.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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