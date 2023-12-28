Россиянка победила на чемпионате мира по быстрым шахматам

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Сегодня, 28 декабря, произошло знаменательное событие. Гражданка Российской Федерации Анастасия Боднарук стала победительницей в чемпионате мира по быстрым шахматам.
Знаковое для шахматистов мероприятие было организовано в Самарканде. К счастью для болельщиков из России, золото взяла наша спортсменка. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Отмечается, что Анастасия шла нос к носу с соперницами из Индии и Китая, однако, в конце концов, россиянка вырвала заслуженную победу. Теперь девушкой-шахматисткой гордится вся страна.
Пара потеряла взаимопонимание