Россиянка победила на чемпионате мира по быстрым шахматам

Девушкой гордится вся страна

Сегодня, 28 декабря, произошло знаменательное событие. Гражданка Российской Федерации Анастасия Боднарук стала победительницей в чемпионате мира по быстрым шахматам.

Знаковое для шахматистов мероприятие было организовано в Самарканде. К счастью для болельщиков из России, золото взяла наша спортсменка. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что Анастасия шла нос к носу с соперницами из Индии и Китая, однако, в конце концов, россиянка вырвала заслуженную победу. Теперь девушкой-шахматисткой гордится вся страна.

Источник: Международная шахматная федерация ✓ Надежный источник

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