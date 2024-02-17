Психолог Наумова назвала признаки появления у ребенка проблем в школе

Какие три сигнала говорят о появлении у ребенка проблем в школе
Фото: www.unsplash.com
За малышом нужно глядеть в оба глаза

Школьная пора – один из самых приятных периодов жизни. Человек уже становится достаточно взрослым, но пока за него отвечают родители. К сожалению, иногда прекрасная школьная пора может омрачаться серьезными проблемами. Известный российский психолог Наталья Наумова рассказала, на что стоит обратить внимание родителям.

Одним из признаков того, что у ребенка начались проблемы в школе, является его неопрятный вид. Порванная одежда, испачканный рюкзак могут говорить о том, что малыша обижают.

Также тревожным звоночком будут резкие изменения в поведении ребенка. Если он всегда был жизнерадостным и вдруг замкнулся в себе, можно попробовать поискать причину в отношениях со сверстниками.  Неожиданная агрессия со стороны школьника также может быть последствием появления у него проблем в школе.

Для того чтобы разобраться со случившимся, родителям стоит быть в контакте с классным руководителем, отмечает портал "Ридлайф.ру". Также важно почаще устраивать задушевные беседы с ребенком.

Ранее стало известно, что приставы разыскивают актера Петренко из-за многомиллионного долга по алиментам.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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