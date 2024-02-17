Какие три сигнала говорят о появлении у ребенка проблем в школе

За малышом нужно глядеть в оба глаза

Школьная пора – один из самых приятных периодов жизни. Человек уже становится достаточно взрослым, но пока за него отвечают родители. К сожалению, иногда прекрасная школьная пора может омрачаться серьезными проблемами. Известный российский психолог Наталья Наумова рассказала, на что стоит обратить внимание родителям.



Одним из признаков того, что у ребенка начались проблемы в школе, является его неопрятный вид. Порванная одежда, испачканный рюкзак могут говорить о том, что малыша обижают.



Также тревожным звоночком будут резкие изменения в поведении ребенка. Если он всегда был жизнерадостным и вдруг замкнулся в себе, можно попробовать поискать причину в отношениях со сверстниками. Неожиданная агрессия со стороны школьника также может быть последствием появления у него проблем в школе.



Для того чтобы разобраться со случившимся, родителям стоит быть в контакте с классным руководителем, отмечает портал "Ридлайф.ру". Также важно почаще устраивать задушевные беседы с ребенком.

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