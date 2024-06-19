Депутат Госдумы инициировал проверку фирмы по ремонту квартир

Законодатель получил информацию, что компания незаконно эксплуатирует детей

Заместитель председателя Комитета по экономической политике Госдумы РФ Михаил Делягин обратился к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой проверить деятельность ООО "Комфорт Плюс". Копии запросов есть в распоряжении редакции "Утро.ру".

По словам депутата, он получил сообщение, что данная фирма использует труд несовершеннолетних, а также совершает другие противозаконные действия. В связи с этим он попросил Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, а также ведомство внутренних дел организовать проверку по изложенным фактам и принять необходимые меры в случае подтверждения информации.

Ранее жительница Московской области наняла сотрудников ООО "Комфорт Плюс" для ремонта в доме. Она подписала договор с официальным представителем фирмы, внесла аванс. Однако выполнять работы явился мужчина с подростком, которому на вид было лет 12-13. Как пишут "Аргументы недели", предъявить документы на ребенка рабочий не смог. После замечания владелицы дома, что дети не должны заниматься столь тяжелой работой, как демонтаж плитки, рабочие ушли. А затем фирма вообще отказалась от исполнения обязанностей на объекте и оставила себе часть аванса, сославшись на то, что заказчица сама выгнала бригаду.