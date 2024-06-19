Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил реабилитационный центр для участников СВО в Коломне

Центр "Протэкс", основанный более 30 лет назад, специализируется на производстве около 250 видов реабилитационных средств, включая современные протезы с микропроцессорами. Здесь помогают пациентам адаптироваться к новым техническим изделиям, включая военнослужащих с тяжелыми ранениями.



"Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу – сами прекрасно понимаете, насколько она нужна, – сказал Андрей ВОРОБЬЕВ сотрудникам. – Сегодня меня пригласили, чтобы посмотреть, как работает ваше предприятие, которому мы передали дополнительные мощности. Сегодня в фокусе внимания – наши бойцы, получившие тяжёлые ранения. И важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте".

В 2023 году Московская область предоставила центру новое здание, где открыли стационар на 30 мест для участников СВО. В ходе визита Воробьев ознакомился с процессом производства, пообщался с сотрудниками и пациентами.

"Наш центр работает с 1992 года. Мы занимаемся обеспечением инвалидов всеми техническими средствами реабилитации – это протезы нижних и верхних конечностей, туторы, корсеты, коляски, слуховые аппараты, трости, костыли и многое другое. Сейчас акцент – на протезировании участников СВО. Как говорит Президент, необходимо делать для них самые технологичные, самые функциональные изделия. Чем мы и занимаемся. Все услуги, как по протезированию, так и по реабилитации – бесплатные, – сказал генеральный директор "Протэкс-Центра" Владимир ЧЕРМЯНИН.

Центр планирует принимать до 500 участников СВО ежегодно, предлагая 14-дневный курс реабилитации, который включает протезирование, обучение ходьбе и социальную адаптацию. Пациентам доступны массаж, физиотерапия, тренажёры, бассейн, теплокамеры и соляная пещера. Также предоставляется психологическая и юридическая поддержка, а для тех, кто не может приехать, работает выездная бригада.

Одним из пациентов центра является командир огневого расчета Игорь Подустов, награжденный Орденом Мужества за успешное выполнение боевых задач. Он получил тяжелое ранение и сейчас проходит реабилитацию. Губернатор пожелал бойцам скорейшего выздоровления и возвращения домой.

"Протэкс-Центр" тесно сотрудничает с госпиталями Минобороны и ФСБ, Центром реабилитации "Ясенки" и Государственным Фондом "Защитники Отечества". В центре работают высококвалифицированные специалисты: врачи-ортопеды, реабилитологи, инженеры, физиотерапевты и психологи.