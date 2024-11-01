Глава "КВК Групп" Виктор Злотницкий рассказал РБК о перспективах алкогольного рынка

Интерес к локальным продуктам может стать точкой роста для водки

Гендиректор крупной российской компании "КВК Групп" Виктор Злотницкий поделился с РБК мнением о текущих трендах и перспективах алкогольного рынка в России. Предприятие выпускает водку в разных ценовых сегментах и готово удовлетворить потребности любого покупателя – от массового сегмента до самых взыскательных "гурманов".

Злотницкий отметил, что водка продолжает оставаться наиболее популярным крепким напитком среди россиян и занимает около 40% рынка. С 2016 года ее потребление остается на стабильно высоком уровне. При этом возросший интерес к локальным продуктам стал позитивным фактором для развития этой отрасли, что может послужить новой точкой роста.

"На самом деле ничего нового. Россия – страна водки. Это заложено в русской традиции и культурном коде нашей страны. Водка присутствует на столе на любом значимом событии", – подчеркнул он в беседе с РБК.

Одним из вызовов для производителей водки стало подорожание продукции на фоне общей инфляции, которое, по оценкам экспертов, может достигнуть 25%. Для компании важно удерживать качество продукта, сохраняя доступные цены, особенно для массового сегмента, в котором "КВК Групп" активно представлена. В этом году компания выпустила относительно доступную линейку водки под названием "Хуторок", ориентированную на широкий круг потребителей.

При этом Злотницкий особо подчеркнул значимость премиум-сегмента, где покупатели ожидают не только высокое качество, но и стильный дизайн, который позволит использовать бутылку как достойный подарок или сувенир.

Для того чтобы полностью соответствовать этим ожиданиям, в 2024 году "КВК Групп" обновила свой флагманский бренд Medoff, изменив форму и оформление бутылки с акцентом на традиционные русские мотивы, что должно привлечь покупателей, ценящих визуальную эстетику и символизм продукта. Бренд полностью перезапущен, однако сохранена знаменитая технология очистки медом, разработанная мастерами компании еще в 2003 году.

"Наш премиальный продукт стал ответом и на интерес к сегменту крепкого алкоголя со стороны канала HoReCa. На самом деле все хотят "встать" в рестораны – это повышает узнаваемость бренда, это особая культура потребления алкоголя. Этот канал теперь для нас открыт, хотя он и не объемообразующий, но исключительно важен в построении имиджа", – обратил особое внимание Злотницкий.

Комментируя изменения в культуре потребления алкоголя в нашей стране, гендиректор "КВК Групп" подчеркнул, что водка удерживает свои позиции, оставаясь символом традиционного русского застолья. При этом растущий тренд на осознанное потребление влияет и на выбор крепких напитков: современный покупатель хочет видеть качественный и безопасный продукт.

Также в последние годы популярность набирает культура пития, где акцент делается на умеренность и качество. Многие современные покупатели все чаще выбирают напитки, соответствующие концепции здорового образа жизни (ЗОЖ) и умеренности, предпочитая легкие алкогольные напитки с низким содержанием сахара. Как отметил Злотницкий, на фоне изменений в культуре пития слабоалкогольные продукты становятся идеальным выбором для людей, стремящихся поддерживать баланс между активным образом жизни и удовольствием от напитков. Такой подход называют "плавающим" ЗОЖ, когда потребители делают выбор в пользу более легких напитков, не отказываясь полностью от алкоголя.

Несмотря на меняющиеся вкусы, Злотницкий отмечает, что водка продолжает занимать значительную долю на российском рынке, оставаясь популярным напитком для традиционного застолья. По его словам, интерес к другим крепким напиткам то усиливается, то ослабевает, но водка стабильно сохраняет позиции благодаря своей культурной значимости и высоким стандартам производства в нашей стране.