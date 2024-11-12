Лишение лицензии "Витязь-Аэро" привело к транспортному коллапсу на Камчатке

Решение регулятора поставило людей в сложную ситуацию

Решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта камчатской компании "Витязь-Аэро" привело к транспортному коллапсу в регионе. Часть населенных пунктов Камчатского края не имеют других путей сообщения, кроме воздушного – на вертолетах, и сейчас люди оказались буквально заблокированы, не имея возможности добраться даже к врачу в административный центр Петропавловск-Камчатский.

"Для понимания масштаба бедствия: на Камчатке много населенных пунктов куда летала только "Витязь-Аэро", и отзыв у нее сертификата стало просто катастрофой".

– пишет в своем телеграм-канале депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.

Регулятор отобрал у перевозчика лицензию после аварии вертолета 31 августа в районе горного массива Вачкажец. Тогда погибли все находившиеся на борту 22 человека. Однако расследование еще продолжается, причины трагедии окончательно не установлены.

Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти постараются решить вопрос. В частности, вертолеты и пилоты временно перейдут в распоряжение другого перевозчика – авиакомпании "Камчатское авиапредприятие". Но тогда возникает вопрос:

"Не понятно, правда, зачем тогда запрещали летать, если пилоты и вертолеты те же… В чем суть претензий надзорного ведомства? Если вертолеты и экипажи могут летать под другой вывеской, значит вопрос не в безопасности эксплуатации. Тогда в чем?" – пишет Михаил Делягин.

Как полагает политолог Алексей Мартынов, в Росавиации в свете произошедшей аварии могли просто перестраховаться. Но в итоге возникла проблема, которая заключается не только в том, что старейшей авиакомпании, имеющей колоссальный опыт работы в сложных условиях Камчатки, запретили летать. Местное население оказалось в ужасных условиях – вот что главное.

"Вторую неделю на мешках в маленьком порту живут несколько сотен людей. Причем, если даже что и полетит, то заберет максимум человек 8 или 10. Такие тут масштабы. Это хорошо, когда не горит. А если вопрос жизни и смерти?"

– обращает внимание Алексей Мартынов.

Представители туриндустрии тоже в панике. Без надежного перевозчика невозможны экскурсии и многие туристические маршруты на Камчатке, а ведь сезон раннего бронирования на 2025 г. уже стартовал.