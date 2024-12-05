В кинопарке "Москино" покажут реконструкцию битвы за Москву

Историю воссоздадут с помощью декораций, кинохроники и компьютерной графики

Увидеть начало контрнаступления советских войск под Москвой и погрузиться в атмосферу событий Великой Отечественной войны смогут посетители кинопарка "Москино". В декабре здесь покажут кинотеатральные иммерсивные представления "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа", посвященные 83-й годовщине исторических боев.

Эффекта полного погружения в историю удалось достичь благодаря сочетанию современных компьютерных и графических технологий, фрагментов кинохроники и фильмов, а также визуальных и сценических решений. В представлениях используются танки, пушки и самолеты из Музея техники Вадима Задорожного и студии "Военфильм". Актеры и военные реконструкторы воссоздадут боевые сцены в реалистичных декорациях окопов и блиндажей.

Художественным руководителем постановки "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа" является известный актер, кинорежиссер, сценарист и телеведущий Игорь Угольников.

"У нас есть успешный опыт съемок масштабных батальных сцен, проведения военно-исторических реконструкций и иммерсивных экспозиций, цифровой реставрации кинохроники. В этом проекте мы хотим предложить синергию разных форматов – для полного погружения зрителя в атмосферу событий, достижения максимального эмоционального воздействия",

– рассказал Игорь Угольников. В представлениях примут участие известные артисты театра и кино Мария Аронова, Алексей Кравченко, Дмитрий Харатьян, Сергей Маховиков, Алексей Шевченков, хор Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, артисты Москонцерта и исторические реконструкторы.

"Кинопарк “Москино” все больше закрепляет за собой позицию центра развития кинотуризма и становится точкой притяжения для взрослых и детей, которые любят кино или просто хотят увлекательно провести выходные. Теперь это еще и новая масштабная площадка, где впервые можно увидеть такие уникальные и крупные шоу, как постановка Игоря Угольникова",

– отметил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Представления пройдут на территории кинопарка "Москино" по адресу: ТиНАО, Краснопахорский район, 107-й квартал, улица Лиозновой. Премьера – 7 декабря.

С 21 декабря на площадке кинопарка "Соборная площадь" начнутся показы одноименного иммерсивного шоу Эдуарда Боякова, посвященного событиям Смутного времени.