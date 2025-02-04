Сексолог назвала способ в разы усилить женский оргазм

Сексолог назвала способ в разы усилить женский оргазм
Фото: freepik.com
Метод можно исследовать без партнера

Психосексуальный терапевт Наташа Сильверман утверждает, что существует эффективный способ достичь женского оргазма с помощью особой техники, называемой "расширением". Ее можно опробовать даже в одиночестве, используя для этого какую-то подходящую поверхность.

Этот способ заключается в нажатии, трении и перемещении нижней части бедра по всей зоне, благодаря чему стимулируется большее число нервных окончаний. Согласно последним опросам, около 87% женщин в Великобритании пользуются этим методом, хотя никому об этом не рассказывают.

"Расширение может создать более рассеянное, охватывающее все тело ощущение удовольствия, приводящее к оргазмам, которые кажутся более глубокими, более широкими и даже более волнообразными по сравнению с более острым, более концентрированным кульминационным моментом, который может создать прямая стимуляция", – говорит специалист.

По ее словам, такие оргазмы будут ощущаться более полно и наступать медленнее, что может облегчить достижение нескольких оргазмов подряд. Для улучшения ощущений можно прибегать к различным движениям – например, покачиваниям, круговым, вперед назад или легкое прижатие.

Источник: Metro

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