Названы черты характера русских женщин, которые удивляют европейцев

Названы черты характера русских женщин, которые шокируют европейцев
Фото: www.unsplash.com
Россиянки сильно отличаются от жительниц Европы

Русские женщины нередко вызывают у европейцев настоящий культурный шок. К тридцати годам многие из них уже становятся матерями, получают высшее образование, а нередко и научную степень. Такая концентрация семейных и профессиональных достижений вызывает у жителей Европы недоумение, для них подобная "многофункциональность" кажется невозможной.

Особое восхищение вызывает бытовая самостоятельность. Умение готовить, печь, заготовлять, собирать грибы и ягоды – для россиянок это обыденность, а для европейцев – экзотика. Там самостоятельная готовка зачастую ассоциируется с нехваткой денег, а поход за водой на родник и вовсе кажется диковинкой. Уход за огородом или дачей воспринимается как анахронизм, в то время как у многих русских женщин это часть повседневной жизни.

Но главное качество – невероятная находчивость. Россиянки не делят обязанности на "женские" и "мужские", а просто решают проблемы. Такая готовность действовать в любой ситуации выделяет их даже за границей.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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