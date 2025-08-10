Овчинский: в новостройке по реновации в районе Алексеевский завершаются работы нулевого цикла

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
На северо-востоке столицы в районе Алексеевский продолжается строительство многоквартирного жилого дома общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, в районе Алексеевский ведется строительство двухсекционного дома по программе реновации. "В нем предусмотрено 196 квартир, суммарная площадь которых превысит 11 тысяч квадратных метров, в каждой квартире выполнят чистовую отделку. Три квартиры адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан", – отметил Владислав Овчинский.
Жилой комплекс возводят по адресу: улица Константинова, земельный участок 2, на месте расселенного по программе реновации дома № 2 на той же улице.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице особое внимание уделяется качеству жилых объектов по программе реновации.
Ранее Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Американского лидера вывело из себя вранье израильского премьера