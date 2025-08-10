Овчинский: в новостройке по реновации в районе Алексеевский завершаются работы нулевого цикла

Овчинский: в новостройке по реновации в районе Алексеевский завершаются работы нулевого цикла
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы

На северо-востоке столицы в районе Алексеевский продолжается строительство многоквартирного жилого дома общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, в районе Алексеевский ведется строительство двухсекционного дома по программе реновации. "В нем предусмотрено 196 квартир, суммарная площадь которых превысит 11 тысяч квадратных метров, в каждой квартире выполнят чистовую отделку. Три квартиры адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан", – отметил Владислав Овчинский.

Жилой комплекс возводят по адресу: улица Константинова, земельный участок 2, на месте расселенного по программе реновации дома № 2 на той же улице.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице особое внимание уделяется качеству жилых объектов по программе реновации.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

