В Зарайске открылась новая школа имени Героя СССР Леонова

Автор фото: Екатерина Агеева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии нового здания школы №1 имени дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова в Зарайске. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

По данным властей Подмосковья, учебное заведение стало одним из 26 новых школ, открывшихся в Подмосковье в День знаний. Это первое за 40 лет образовательное учреждение, начавшее работу в Зарайске в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети".

"Просторную красивую школу можно построить, но еще важнее – преподаватели. Благодаря вашей самоотдаче, вдохновению здесь полностью собрана команда педагогов, которая, надеюсь, себя реализует. Хочу также поблагодарить родителей, с которыми мы пообщались", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как рассказал глава региона, новая школа рассчитана на 825 учащихся и оснащена современными лабораториями, двумя спортивными залами, актовым залом и столовой на 400 мест.

При этом особое внимание уделено развитию агроклассов и математического направления в сотрудничестве с Технолицеем им. Долгих.

"Мы очень хотим, чтобы у вас все получилось, чтобы самые смелые ваши мечты сбылись", – добавил Воробьев.

До открытия школы учебное заведение располагалось в трех исторических зданиях 1812, 1873 и 1930 годов постройки. Новый образовательный комплекс включает основное здание, школу в деревне Авдеево и три детских сада.

Ранее сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев также посетил Технолицей им. Долгих и Гимназию им. Примакова. Оба образовательных учреждения считаются флагманскими.

